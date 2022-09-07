Мельбурн, Австралия, 7 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. На юго-востоке Мельбурна (штат Виктория, Австралии) было изъято контрабандных вейпов на сумму более 1 миллиона долларов. Двум задержанным мужчинам были предъявлены официальные обвинения. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Офицеры полиции, патрулирующие городской район Дингли, обнаружили большое количество электронных сигарет, когда заметили двух мужчин, подозрительно ведущих себя возле грузовика, припаркованного на автостоянке.

Мужчины начали рассказывать полицейским разные версии того, что они делают возле припаркованного транспортного средства прежде, чем стражи правопорядка приняли решение осмотреть грузовик.

Впоследствии офицеры обнаружили внутри около 907 000 контрабандных вейпов, стоимость которых оценивается в 1 026 000 долларов. Двое мужчин были вскоре задержаны.