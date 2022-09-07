Берлин, , 10:47 — REGNUM К предложению установить в Евросоюзе ограничение цены на природный газ из России скептически относится Германия. Об этом 7 сентября сообщает американское издание Politico со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы до сих пор настроены скептически, когда речь идет о вопросах, связанных с потолком цены на газ, но мы в целом готовы к переговорам в европейском формате», — сказал он.

Также источник уточнил, что власти Германии считают, что Евросоюза необходимо сконцентрироваться на менее «провокационных» мерах по снижению цен на энергоносители, таким как налог на сверхприбыли от их продажи.

При этом отмечается, что один из европейских дипломатов назвал Германию «проблемой» из-за того, что ей нужно много времени для принятия решения о введении ограничений цены на газ из РФ. Также другой дипломат ЕС заявил изданию, что из-за позиции Берлина результат встречи представителей стран Евросоюза по этому вопросу, которая пройдёт 7 сентября, «к сожалению, будет негативным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Европейского союза хотят ограничить цену на российский природный газ до €50 за мегаватт-час, однако считают подобное решение авантюрой.