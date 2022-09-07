Москва, 7 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В докладе миссии МАГАТЭ нет данных по источнику обстрелов Запорожской АЭС. Видимо не захотели увидеть. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Запорожская АЭС

По её словам, вещи и события, связанные с крупными случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию — оставляет всех в неведении.

«Ну, нет данных — разве такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочется видеть», — пояснила Захарова и отметила, что всё необходимое для получения информации по ситуации на ЗАЭС было сделано.

ИА REGNUM сообщало, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт о работе своих представителей, посетивших Запорожскую АЭС.

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