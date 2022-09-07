Мельбурн, Австралия, 7 сентября 2022, 10:46 — REGNUM Городской совет Мельбурна (второй крупнейший мегаполис страны) будет настаивать на том, чтобы федеральное правительство изменило дату Дня Австралии. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия
Австралия

Ранее 10 членов городского совета проголосовали за план проведения кампании по изменению даты Дня Австралии, при этом предложение было принято семью голосами против двух, а один член совета воздержался.

Этот шаг последовал за тем, как совет инициировал независимый опрос более 1600 жителей и предприятий, который показал, что почти 60% респондентов хотят, чтобы День Австралии отмечался в другой день.

Отмечается, что от имени совета правительству Австралии и премьер-министру Энтони Альбанизу лично поступит письмо с соответствующим предложением.

Напомним, что День Австралии отмечается 26 января.