Мельбурн, Австралия, 7 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Городской совет Мельбурна (второй крупнейший мегаполис страны) будет настаивать на том, чтобы федеральное правительство изменило дату Дня Австралии. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Ранее 10 членов городского совета проголосовали за план проведения кампании по изменению даты Дня Австралии, при этом предложение было принято семью голосами против двух, а один член совета воздержался.

Этот шаг последовал за тем, как совет инициировал независимый опрос более 1600 жителей и предприятий, который показал, что почти 60% респондентов хотят, чтобы День Австралии отмечался в другой день.

Отмечается, что от имени совета правительству Австралии и премьер-министру Энтони Альбанизу лично поступит письмо с соответствующим предложением.

Напомним, что День Австралии отмечается 26 января.