Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Генпрокуратура Грузии создала новое подразделение — отдел по борьбе с киберпреступностью. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Киберпреступность geralt

«Борьба с киберпреступностью стала одним из основных приоритетов прокуратуры Грузии и занимает важное место в новом плане действий прокуратуры Грузии», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что новый отдел ввели, так как в стране стало расти количество преступлений в киберпространстве, которые приходится расследовать прокуратуре. Это направление признано одним из наиболее важных.

Стоит отметить, что генпрокуратура Грузии с января по июль 2022 года зарегистрировала более 500 таких преступлений, как взломы компьютерных систем, похищение данных с компьютеров, серверов и электронных устройств и др. За это же время удалось раскрыть менее 200 подобных дел.