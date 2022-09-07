Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга направит 50 млрд рублей на строительство метрополитена в 2023 году. Об этом в телеэфире канала «78» заявил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Точный объём финансирования будет определён на основе реальных возможностей АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Однако в городском бюджете на ближайшие три года заложили 50 млрд рублей на 2023 год.

«Мы понимаем, что для нас это задача номер один. Но в то же время закладывать лишнее тоже неправильно. Нужно вносить столько, сколько компания сможет обеспечить по факту строительства», — завил Корабельников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Петербург продлил контракт с МССС. Новый договор будет действовать до 2032 года.