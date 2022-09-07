Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин рассказал, каким он видит многополярный мир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мир должен быть справедливым и не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя господом богом. Необходимо уважать интересы других стран, основываться на принципах международного права», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что «в этом и заключается стабильность мирового порядка».

«Мы из этого исходили и будем исходить, и будем бороться за свой суверенитет», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса президент России Владимир Путин назвал укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях.