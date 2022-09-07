Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Аркадий Ротенберг — человек опытный и сочетающий в себе качества как крупного бизнесмена, так и крупного политика, и он знает, что говорит. Об этом корреспонденту ИА REGNUMзаявил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, комментируя слова предпринимателя о том, что России не нужно бросаться на шею восточным партнёрам.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему он так говорит — тоже понятно: в международной политике нет ни эмоций, ни дружбы, ни любви. Есть собственные интересы каждой страны — причем, как краткосрочные, так и долгосрочные. И нет ни одной страны, в интересах которой было бы вырастить себе конкурента. Наши «восточные партнёры» ещё недавно не испытывали никаких проблем с тем, чтобы помогать уничтожать наши войска в Афганистане, например. А наши западноевропейские партнёры были нашими крупнейшими поставщиками валюты долгое время», — сказал эксперт.

Он также добавил: то, что в интересах того же Китая — сделать Россию своим вассалом — не вызывает никаких сомнений. Вассал послушен, предсказуем, выгоден. Другой вопрос — что Китаю «вдолгую» нужны гарантии отсутствия военной угрозы со стороны российской границы и нужна дешёвая энергия. Поэтому, он с нами сейчас и «дружит», причём очень аккуратно — так, чтобы не подставиться под крупные санкции Запада раньше времени. Но, безусловно, это никакая не «любовь навеки». Завтра поменяется конъюнктура – поменяется и формат, и объем дружбы. Причём меняться может в любую сторону и качественно, и количественно.

«Попытаться не стать марионеткой Китая» — это задача, которая и стоит перед Россией. Это, в общем-то, мягко и озвучил Ротенберг. Но я не Ротенберг, мои слова не породят международно значимых волн — поэтому могу себе позволить назвать вещи своими именами», — резюмировал Евгений Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, Ротенберг изложил свою позицию в интервью РБК. Он отметил, что с Востоком надо выстроить отношения взаимной заинтересованности, не кидаясь восточным партнёрам на шею. Также бизнесмен подчеркнул, что с Китаем не так просто договариваться, так как эти партнёры «без собственной выгоды ничего делать не будут».

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