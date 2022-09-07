Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Консервативный американский ведущий с телеканала Fox News Такер Карлсон является к актрисе Дженнифер Лоуренс в ночных кошмарах. Об этом она заявила сама в интервью, опубликованном 6 сентября, сообщает The Washington Times.

Дженнифер Лоуренс MTV International

По словам актрисы, кошмары с Карлсоном вызваны тем, что она происходит из консервативной семьи, в которой поддерживают бывшего президента Дональда Трампа и много смотрят Fox News.

«Я так усердно работала последние пять лет, чтобы простить своего отца и свою семью и попытаться понять: все по-другому. Информация, которую они получают, другая. Их жизнь другая», — сказала Лоуренс.

По ее словам, ее усилия не увенчались успехом, потому что ставки в политике высоки, и все должны быть на одной стороне.