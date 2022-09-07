Канберра, , 10:42 — REGNUM Максимальная стоимость рецептов, выписываемых пациентам в Австралии, может быть снижена более чем на 10 долларов в соответствии с законопроектом, представленным на рассмотрение парламента правительством страны под руководством премьер-министра Энтони Альбаниза. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Согласно документу, максимальная стоимость рецепта, лекарства которого подпадают под фармацевтические льготы, может быть снижена с текущей цены до 42,50 долларов США до 30 долларов США.

Отмечается, что снижение стоимости всех лекарств в Австралии является ответной мерой правительства по частичному снятию финансовой нагрузки с домохозяйств в условиях роста стоимости жизни на континенте.

«Это изменение будет ежегодно возвращать в карманы австралийцев около 200 миллионов долларов», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Марк Батлер.