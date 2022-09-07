Канберра, 7 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Из-за технического сбоя у клиентов крупнейшего банка Австралии Commonwealth Bank дважды взимали плату за свои покупки. Об этом 7 сентября сообщил телеканал NineNews.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

Клиенты начали массово жаловаться в службу поддержки, что с их счетов было снято в два раза больше за недавние покупки, сделанные с помощью дебетовых карт, выпущенных кредитно-финансовым учреждением.

В руководстве банка отметили, что произошла техническая ошибка, которая была исправлена. Журналисты также пишут, что денежные средства, списанные во второй раз, были возвращены клиентам.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства и хотим заверить клиентов, что за завершенные транзакции не будет взиматься плата дважды», — сказал официальный представитель Commonwealth Bank журналистам Nine News.