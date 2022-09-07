Предприятие из Обнинска вдвое сократило время производства автовесов
Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Предприятие из Обнинска благодаря применению бережливых технологий улучшила рабочие процессы и вдвое сократило время производства автомобильных весов. Весной 2022 года предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Об этом 7 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.
На предприятии была сформирована рабочая группа по внедрению инструментов бережливого производства. Команда компании прошла обучение, приняла участие в Фабрике процессов. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций начался процесс улучшений. Был выбран пилотный поток. Им стало производство автомобильных весов. Эталонным участком для начала преобразований стала сборка-сварка компонентов. Основными задачами для рабочей группы стало повышение загрузки оборудования, подготовка плана его эффективного расположения и рабочих мест, создание стандартных операционных процедур. Устранить простои помогло решение оптимизировать внутреннюю логистику. Все этапы производства выстраиваются в линейный поток, под который организованы зоны складирования, рабочие места, созданы стандартные программы для нарезки заготовок. В результате удалось на 41% сократить время протекания процессов (с 44,57 до 26,12 часов), на 14% снизить уровень незавершённого производства (с 437 до 375 штук). При выполнении всех мероприятий увеличение выработки на одного сотрудника в год составит 93%. Запланированный годовой экономический эффект — 20,1 млн рублей.
Компания из Обнинска имеет 30-летнюю историю. Предприятие производит системы весового учёта для промышленных предприятий. Продукции предприятия доверяют более 20 тысяч компаний-партнёров.