Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Предприятие из Обнинска благодаря применению бережливых технологий улучшила рабочие процессы и вдвое сократило время производства автомобильных весов. Весной 2022 года предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Об этом 7 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Агентство развитие бизнеса Калужской области Предприятие из Обнинска вдвое сократила производство автомобильных весов

На предприятии была сформирована рабочая группа по внедрению инструментов бережливого производства. Команда компании прошла обучение, приняла участие в Фабрике процессов. Под руководством экспертов Регионального центра компетенций начался процесс улучшений. Был выбран пилотный поток. Им стало производство автомобильных весов. Эталонным участком для начала преобразований стала сборка-сварка компонентов. Основными задачами для рабочей группы стало повышение загрузки оборудования, подготовка плана его эффективного расположения и рабочих мест, создание стандартных операционных процедур. Устранить простои помогло решение оптимизировать внутреннюю логистику. Все этапы производства выстраиваются в линейный поток, под который организованы зоны складирования, рабочие места, созданы стандартные программы для нарезки заготовок. В результате удалось на 41% сократить время протекания процессов (с 44,57 до 26,12 часов), на 14% снизить уровень незавершённого производства (с 437 до 375 штук). При выполнении всех мероприятий увеличение выработки на одного сотрудника в год составит 93%. Запланированный годовой экономический эффект — 20,1 млн рублей.

«Эффект от применения бережливого производства очень высок. Экономическая выгода по итогам — минус 7% себестоимости продукции. Но, самое главное — это вовлечённость персонала. Когда мы в процессе выяснения причин задержек производства проводили анкетирование, то сотрудники с большим энтузиазмом работали над выяснением причин. Благодаря именно их подсказкам и советам мы почти вдвое уменьшили простои», — отметил исполнительный директор предприятия Александр Петухов.

Компания из Обнинска имеет 30-летнюю историю. Предприятие производит системы весового учёта для промышленных предприятий. Продукции предприятия доверяют более 20 тысяч компаний-партнёров.