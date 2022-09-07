Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Задержка пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина связана с рабочими моментами, включая длительность его встречи с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, DDoS-атак нет. Об этом 7 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, никаких DDoS-атак пока нет, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами, в том числе у президента дольше запланированного затянулась беседа с главой Мьянмы», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года выступление Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было перенесено на час из-за кибератак