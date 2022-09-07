Кострома, 7 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В детских садах Костромы начался отопительный сезон. Об этом сообщает управление образования городской администрации. Сегодня к теплу будут подключены детские учреждения N№6, 9 и 12.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

В остальных детских садах температурный режим соответствует нормативам. Однако, если заведующие решат, что детям некомфортно, они могут подать заявки на подключение.

В жилом фонде отопительный сезон начнётся в соответствии с установленными правилами — как только среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов. Пока этот показатель не достигнут.

По прогнозам синоптиков в выходные 10 и 11 сентября в область придёт потепление, которое продлится всю следующую неделю. С учётом этого начать отапливать дома планируется во второй половине сентября.