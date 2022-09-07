Токио, 7 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Северной Корее «всегда рады» за столом переговоров, даже несмотря на угрозу дальнейших провокаций, заявил 7 сентября спецпосланник Японии по ядерным вопросам Такэхиро Фунакоси перед встречей с его американскими и южнокорейскими коллегами, как передает агентство Reuters.

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Представители трех стран встретились в Токио, чтобы обсудить свою стратегию по Северной Корее и укрепление сотрудничества в области безопасности на фоне роста напряженности в связи с недавними событиями, связанными с Северной Кореей, такими как увеличение запусков ракет и предупреждение США о том, что Пхеньян может продать оружие России.

Встреча состоялась 7 сентября после трехсторонних переговоров в течение последних двух месяцев.

«Северная Корея продолжает и даже ускоряет свой ядерный и ракетный потенциал, и существует вероятность дальнейших провокаций, включая ядерное испытание», — сказал директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси перед началом обсуждений.

«В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Северной Кореей», — также сказал он и добавил, что участие Пхеньяна на переговорах всегда приветствовалось. Это мнение поддержали и его коллеги — спецпредставители США Сон Ким и Южной Кореи Ким Гон.