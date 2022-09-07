Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Свердловской области начала действовать новая система премирования главврачей. Соответствующий указ подписал глава министерства здравоохранения региона Андрей Карлов, сообщили журналистам в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Размер премии главных врачей будет зависеть от оценки медицинского учреждения по ряду критериев. В том числе оценке подвергнутся работа с кадрами и финансово-экономическая деятельность. Каждая из больниц за работу получит определённое количество баллов, от которого будет зависеть размер премии руководителя.

Премия главврача может быть сокращена на 50% при получении замечания или нецелевом использовании бюджетных средств. За выговор премии и вовсе лишат. Оценивать работу главврачей будет специальная комиссия во главе с Карловым.