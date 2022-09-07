Пенза, 7 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Более 200 росгвардейцев совместно с сотрудниками управления МВД России привлекут для обеспечения безопасности на время проведения выборов в Пензенской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Дарья Драй, ИА REGNUM Единый день голосования

Правоохранители проверят исправность установленных систем тревожной сигнализации, работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов. Патрулирование охраны будет приближено к местам проведения мероприятий.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области с 9 по 11 сентября будут работать 1032 избирательных участка, количество потенциальных избирателей — более миллиона человек. Глава региона Олег Мельниченко поручил для избежания возможных нештатных ситуаций заблаговременно пресекать все попытки дестабилизировать обстановку.

В Пензенской области 9–11 сентября пройдут выборы депутатов Законодательного собрания VII созыва и представительных органов муниципальных образований.

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