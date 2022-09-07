Ульяновск, , 10:34 — REGNUM В Ульяновской области подготовка к отопительному сезону становится одной из основных тем планёрок в правительстве региона и администрации регионального центра. Ожидается, что отопительный сезон начнётся 26 сентября, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Тепло Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Сообщается, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских при обсуждении подготовки к зиме поручил министерству ЖКХ и строительства готовиться к старту отопительного сезона в связи с погодными условиями. Глава министерства Александр Черепан доложил, что с 26 сентября планируется пуск отопления на объектах социальной сферы — прежде всего, в школах, больницах, детских садах.

Готовность Ульяновска к отопительному сезону оценивается в 97%, в том числе управляющих компаний — 96,5%, ТСЖ, ЖСК и социальных объектов — почти 100%. В телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин отметил, что обновлено 16,5 км тепловых сетей при плане в 19 км.

«Наблюдается отставание у «Городского теплосервиса». Проблемы возникли из-за ограниченных финансовых возможностей предприятия», — сообщил градоначальник.

По его словам, с учётом ситуации на заседании городского парламента было принято решение о выделении средств для закупки необходимых материалов и ГСМ.

Напомним, что отопительный сезон обычно начинается при среднесуточной температуре менее +8 градусов, но при условии, что такое похолодание продержится пять дней подряд. Досрочно пуск тепла в многоквартирные дома подаётся по заявкам жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее ульяновские власти заявляли, что на подготовку к отопительному сезону 22/23 направят почти 990 млн рублей. Ремонтная кампания корректируется на основе гидравлических испытаний и выявленных дефектов.