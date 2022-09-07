Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин анонсировал открытие в регионах ДФО нескольких филиалов столичных вузов.

A.Savin, WikiCommons Российский институт театрального искусства (ГИТИС)

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«Для подготовки работников культуры и искусства в 2025 году на Дальнем Востоке будут открыты филиалы ГИТИСа, ВГИКа, Щукинского училища. Прошу правительство также оказать здесь всё необходимое содействие», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин поддержал инициативу по активному строительству арендного жилья на Дальнем Востоке.