Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix и советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили заключили мировое соглашение в споре по сериалу «Королевский гамбит». Об этом 6 сентября сообщает американский ежедневник Variety.

Шахматы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Стороны довольны тем, что вопрос был решён», — рассказал журналистам защищавший интересы шахматистки адвокат Александр Руфус-Айзекс.

Он добавил, что условия мирового соглашения решено не разглашать. В Netflix тоже не сообщили, о чём договорились стороны.

«Мы рады, что вопрос был решён», — сообщил представитель компании.

Напомним, Гаприндашвили в декабре 2021 года предъявила претензии к Netflix из-за утверждения в одном из эпизодов сериала, что героиня фильма, прототипом которой является эта шахматистка, на тот момент никогда не играла в шахматы с мужчинами. Между тем, к 1968 году, когда происходило это событие, Гаприндашвили провела более 50 игр с мужчинами.

Также Гаприндашвили не устраивало, что в сериале её называют русской шахматисткой, а не грузинской. Она требовала исправить «диффамационную фразу в сериале», а также $5 млн.