Черкесск, 7 сентября 2022, 10:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесли приговор телефонному мошеннику. Житель города Краснодара, являясь руководителем криминальной группы, в течение более двух лет вместе со своими сообщниками похищал деньги граждан, размещая объявления в сети интернет о продаже товаров.
Получив предоплату, мошенники отключали телефоны и переставали общаться с обманутыми клиентами. Общий ущерб, нанесенный жителям региона, составил более 3,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Суд отправил мошенника за решетку на шесть лет.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, за последние полгода с телефонным мошенничеством сталкивались 83% жителей РФ, из них 63% сказали, что им поступали звонки, 20% получали sms-сообщения.
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