Владивосток, , 10:30 — REGNUM Строительство газопровода «Союз Восток», предназначенного для поставок российского природного газа в Китай, обсудил премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Газпрома.

Газопровод Gazprom.ru

«Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ высоко оценили темпы реализации проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток"», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент по окончании технико-экономического обоснования и утверждения его результатов названый проект перешёл на стадию проектирования газопровода.

Помимо этого, глава Газпрома поблагодарил премьер-министра Монголии за оказываемую этому проекту всестороннюю поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов 6 сентября опускались ниже $2220 за 1 тыс. кубометров.