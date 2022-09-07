Россия справляется с финансово-экономической агрессией Запада — Путин
Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В России успешно стабилизирован валютный и финансовый рынок. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Kremlin.ru
Владимир Путин
«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада», — заявил Путин.
«Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%», — указал он.
При этом, по его словам, оценки и прогнозы экономической динамики в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем в начале весны.