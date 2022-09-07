Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» приступили к испытательным погружениям на глубину до 100 метров, которые обеспечивают корабли Балтийского флота. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Подводная лодка «Кронштадт» (проект 677 «Лада») АО «Адмиралтейские верфи»

пресс-служба ЗВО «В ходе погружений экипажи лодок и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов подводных лодок, отрабатывают алгоритмы действий при управлении кораблём на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность».

Испытательные погружения новых подводных кораблей в морских полигонах Балтийского флота обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Уфа» пройдёт в водах Финского залива и Балтийского моря.

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