Санкт-Петербург, 7 сентября 2022, 10:29 — REGNUM Дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» приступили к испытательным погружениям на глубину до 100 метров, которые обеспечивают корабли Балтийского флота. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Испытательные погружения новых подводных кораблей в морских полигонах Балтийского флота обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750.
Как сообщало ИА REGNUM, второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Уфа» пройдёт в водах Финского залива и Балтийского моря.
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