Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Россия исполнит свой долг по защите жителей Донбасса до конца и это будет способствовать укреплению внешнеполитических позиций нашей страны. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос (геноцида жителей Донбасса — ред.) мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник — вооружённым путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что в конце концов это приведёт к тому, что Россия и укрепится изнутри, и укрепит свои внешнеполитические позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в то время как в России инфляция сокращается, на Западе она растёт.