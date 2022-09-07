Владивосток, , 10:32 — REGNUM Страны Запада прикрываются интересами развивающихся стран, но всё делают ради своих интересов, заявил президент России Владимир Путин. Он дал оценку ситуации с поставками зерна в страны Африки и Ближнего Востока на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Мы обещали сделать всё для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок. Мы видим очередной наглый обман международной общественности, партнёров в Африке, других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнёрам, ради которых якобы это всё и делается. Просто обманули», — сказал Владимир Путин.

Свои слова он подтвердил статистикой: из 80 судов только два корабля отправлены в развивающиеся страны. Российский лидер призвал объединять усилия, чтобы переломить тенденцию с ростом цен на продовольствие и подчеркнул, что все шансы для этого есть.

«Как были колонизаторами так и остались, думают только о своей шкуре. Прикрываются интересами развивающихся стран, но всё делают ради своих интересов. грубо кинули, надули, и не только нас, но и беднейшие страны», — также отметил президент России.

Он заверил, что российские власти будут настаивать на том, чтобы мероприятия с вывозом зерна и продовольствия были направлены прежде всего на позитивное влияние на мировые рынки и цена пошла вниз.

Как сообщало ИА REGNUM, беднейшие государства в мире теряют доступ к продуктам питания, также заявил Владимир Путин ан VII ВЭФ.