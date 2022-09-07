Грубо кинули, надули — Путин о ситуации с поставками зерна
Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Страны Запада прикрываются интересами развивающихся стран, но всё делают ради своих интересов, заявил президент России Владимир Путин. Он дал оценку ситуации с поставками зерна в страны Африки и Ближнего Востока на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Свои слова он подтвердил статистикой: из 80 судов только два корабля отправлены в развивающиеся страны. Российский лидер призвал объединять усилия, чтобы переломить тенденцию с ростом цен на продовольствие, и подчеркнул, что все шансы для этого есть.
Он заверил, что российские власти будут настаивать на том, чтобы мероприятия с вывозом зерна и продовольствия были направлены прежде всего на позитивное влияние на мировые рынки и цена пошла вниз.
Как сообщало ИА REGNUM, беднейшие государства в мире теряют доступ к продуктам питания, также заявил Владимир Путин на VII ВЭФ.