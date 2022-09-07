Симферополь, 7 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Более 700 земельных участков сельскохозяйственного назначения будут переданы в собственность муниципалитетов Республики Крым республиканским Минимущества, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комитета Госсовета РК 6 сентября.

Prokuror-kaluga.ru Земельный участок

Так, из собственности Республики Крым в собственность Сакского района будет передано 267 земельных участков сельскохозяйственного назначения, в собственность Черноморского района перейдёт 170 земельных участков, Красноперекопский район получит восемь земельных участков, Ленинскому району передадут 77 участков, в собственность Белогорского района перейдёт 75 земельных участков, Нижнегорского района — 22 земельных участка, Первомайского района — 26 участков, Джанкойского района — 16 участков.

Также 62 участка будет передано в собственность городского округа Керчь, в муниципальную собственность Кировского района передадут шесть земельных участков, Красногвардейского района — два земельных участка, Советского района — 14 участков.

Как пояснила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, решение о передаче земли позволит вовлечь эту землю в сельхозоборот.