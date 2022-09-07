Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин поддержал инициативу по активному строительству арендного жилья на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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В регионах Дальнего Востока планируется построить 10 тыс. новых арендных квартир.

Как написал в своём телеграм-канале министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, стоимость 2-комнатной квартиры в месяц будет составлять не более 10 тыс. рублей.

«Это будет первая ступень к собственному жилью для молодых специалистов. Большой проект на 79 млрд руб, который даст дополнительный толчок строительному рынку и сделает Дальний Восток более привлекательным для людей труда, социальных работников и молодежи», — написал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию дальневосточных городов должны быть выделены отдельные ресурсы, заявил в ходе выступления на пленарном заседании VII Восточного экономического форума 7 сентября президент России Владимир Путин.