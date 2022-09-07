Рим, , 10:25 — REGNUM Эффективность антироссийских санкций оставляет желать лучшего. Такое мнение высказал лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В отношении санкций, которые нам крайне вредят, скажем, они не очень воздействуют на Россию», — подчеркнул в видеоинтервью газете Corriere della Sera политик.

По его словам, если «кто-то полагал, что российская экономика будет на коленях», то это «от незнания, как структурирована российская экономика».

«Тем не менее считаю, что санкции нужно сохранять, это для Европы принципиальный вопрос», — отметил бывший премьер-министр Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер итальянской правой партии Lega Nord Маттео Сальвини предложил Евросоюзу отменить ограничения в энергетической сфере, потому что после них произошло увеличение счетов за электроэнергию. При этом Сальвини пояснил, что такое решение наносит ущерб странам Европы и особенно — Италии, сильно зависящей от энергоносителей.