Кызыл, , 10:24 — REGNUM В Туве из-за засушливой погоды, державшейся почти всё лето, качество урожая зерновых, а также кормов вызывает озабоченность. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тува Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы

В связи с этим министерству сельского хозяйства региона, по его словам, необходимо принять комплекс мер для минимизации рисков в будущем.

«Первое: полное восстановление оросительной системы республики. В ближайшие два-три года она должна быть решена», — написал он в своём телеграмм-канале.

Кроме того, руководитель субъекта поручил привлечь успешных фермеров в качестве наставников к повышению квалификации специалистов. По словам Ховалыга, несмотря на неблагоприятную погоду, многие смогли получить неплохой результат.

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