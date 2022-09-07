Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Конкретный срок, на который продлён параллельный импорт, на мой взгляд, носит «справочный» характер. Его могут изменить в любую сторону в любой момент, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Параллельный импорт был в России уничтожен целенаправленно, «сверху». Тот фат, что его пришлось «убивать» именно административным путем, с участием силовых структур, наглядно демонстрирует, что товары по нему могут быть дешевле, нежели у «официалов». И это действительно так. Один и тот же товар от одного и того же официального производителя может по-разному стоить для разных рынков. Порой разница получается в два раза. Еще более частая ситуация — когда есть товар-копия (так, например, в Китае есть копия конструктора Lego). Есть и ситуация, когда где-то курс национальной валюты к рублю в моменте оказывается выгодным для россиян. К примеру, один из автомобилей, который стоит в Екатеринбурге у официалов 4,6 млн. рублей, в Казахстане имеет ценник на 1,3 млн меньше», — сказал эксперт.

Ющук добавил, что параллельный импорт в России был ликвидирован в интересах наших партнёров по ВТО. Но поскольку сейчас ряд партнёров такого рода попросту ушёл, попытавшись спровоцировать в России товарный дефицит — то учитывать их интересы стало бессмысленно. И параллельный импорт вернули.

«И правильно сделали, я считаю. Причем для тех производителей, которые решают вернуться в Россию, параллельный импорт отменяют — что полностью укладывается в описанную мной логику. И наоборот, если кто-то решит уйти только сейчас — может попрощаться с учетом его прав как правообладателя в рамках параллельного импорта», — подчеркнул Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельный импорт в Россию собираются продлить на весь 2023 год. Соответствующее решение уже подготовлено, заявил 7 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров.

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