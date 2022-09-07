Ханой, 7 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего на юге Вьетнама, сообщает 7 сентября Vietnam News Agency.

Пожар

Возгорание произошло накануне, 6 сентября, в одном из караоке-баров в промышленном центре поблизости от города Хошимин в провинции Бин Донг.

«Когда начался пожар, я была в такой панике, побежала в безопасное место и не могла вспомнить, как это произошло», — цитирует агентство слова одного из свидетелей.

Премьер-министр Фам Минь Чин поручил 7 сентября министерству общественной безопасности и властям провинции установить причину пожара.