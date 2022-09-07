Москва, 7 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Российский рынок грузовых автомобильных перевозок в целом наиболее гибок и приближен к непосредственным нуждам грузовладельцев, поэтому можно ожидать, что он будет достаточно быстро восстанавливаться и успешно обеспечивать новый формат цепей поставок как в международной торговле, так и внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Колик.

David Guo Грузоперевозки

«Происходящее на рынке грузовых автоперевозок можно описать словами «сложная структурная перестройка», — констатировал он. — В этом процессе можно выделить несколько основных тенденций. Европейское направление для российских международных перевозчиков практически закрылось, и они переходят частично на обслуживание восточного и южного направлений, частично — на внутренний рынок. С западного направления высвободилось, по некоторым оценкам, до 30 тысяч автопоездов. Внутри страны, особенно в европейской части, в целом сложился временный избыток провозных возможностей, сопровождаемый некоторым падением тарифов. На отдельных направлениях — до 20-25%. Наблюдается снижение численности парка – на 5-7% к середине года. Наиболее значимый индикатор этой тенденции – падение объема продаж грузовых автомобилей по данным за июнь (за шесть месяцев – на 17%, за год – на 40%)».

Он подчеркнул, что санкции значительно осложнили обновление и поддержание готовности парка грузовых автомобилей, в котором почти 60% составляет техника иностранного производства.

«Режим параллельного импорта еще не установился, не все популярные в России иностранные производители представлены в соответствующих списках, поэтому одни операторы идут по пути более интенсивной эксплуатации имеющейся техники, другие перестраиваются на российскую, — сказал профессор. — Из-за падения спроса и роста издержек многие небольшие предприятия либо уходят из бизнеса, либо входят в состав более крупных операторов. Некоторые, к сожалению, перемещаются в «серую» часть рынка. Вместе с тем на направлениях отдельных международных транспортных коридоров, где грузопотоки растут и будут расти в перспективе (Казахстан, Грузия, КНР), намечается превышение спроса над предложением».

Как полагает Колик, снижение спроса и тарифов до конца года, видимо, прекратится и сменится их ростом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2022 года объем автомобильных перевозок в Китае упал на 4,6%.