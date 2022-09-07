Владивосток, , 10:20 — REGNUM Запад обманул своих африканских партнёров. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

«То, что мы видим — это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнёров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнёрам, ради который якобы это всё и сделано. Просто обманули, понимаете?» — заявил Путин.

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