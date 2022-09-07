Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Запад обманул своих африканских партнёров. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«То, что мы видим — это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнёров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии. Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнёрам, ради которых якобы это всё и сделано. Просто обманули, понимаете?» — заявил Путин.