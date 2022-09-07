Гатчина, Ленинградская область, 7 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Источник неприятного запаха в столице Ленинградской области Гатчине, от которого несколько месяцев страдают местные жители, начали искать в канализационных коллекторах, сообщили 7 сентября в пресс-службе областной администрации.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Отвратный запах

Структуры Управления по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области совместно с представителями МУП «Водоканал Гатчины» обследовали первые четыре объекта водоотведения, находящиеся в непосредственной близости от промышленных предприятий, а также объектов, занимающихся утилизацией бытовых отходов.

«Локации для проверки были выбраны на основе анализа обращений жителей Гатчинского района, — добавили в пресс-службе. — Контрольные замеры были произведены на Красносельском шоссе, территории примыкающей к Промзоне-1, в районе улицы Чехова и микрорайоне Мариенбург».

Также передвижная химико-радиометрическая лаборатория Аварийно-спасательной Службы Ленинградской области произвела замеры сточных вод для определения концентрации содержания паров химически опасных веществ: метана, сероводорода, аммиака.

«Все произведенные химические анализы и пробы будут переданы для изучения в специализированные учреждения», — подытожили в пресс-службе.