Париж, , 10:17 — REGNUM Жителям Франции рассказали, как снизить расходы на электроэнергию и не тратить газ и электроэнергию впустую, сообщает Franceinfo.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

В понедельник, 5 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон рекомендовал этой зимой ограничить отопление в жилье до 19 градусов.

Дома содержат в среднем 99 электронных устройств, таких как чайники, тостеры и посудомоечные машины. Эти дорогие устройства также влияют на углеродный след. Однако, по данным издания, небольшие жесты могут сэкономить деньги. Во-первых, отопление. Снижение температуры до 19 градусов экономит 135 евро в год. Затем жителям рекомендуют отключать не используемые устройства. Выключая технику на ночь, можно сэкономить 50% электроэнергии, что составляет 14 евро в год.

Кроме того, французов призывают подумать о разморозке морозильной камеры. Это сэкономит 8 евро в год. Что касается энергосберегающих лампочек, то это принесет 5 евро в год. В целом это означает ежегодную экономию в размере 236 евро.