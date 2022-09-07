Ульяновск, , 10:17 — REGNUM В Ульяновске праздничные мероприятия в честь 374-летия города начнутся 9 сентября и будут идти дня. Основные массовые события запланированы 11 сентября. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ульяновск Иван Шилов © ИА REGNUM

Более 150 мероприятий пройдёт в честь Дня рождения Ульяновска (Симбирска). Слоган праздника 2022 года — «Город хороших людей и отличных историй!».

Праздничные мероприятия начнутся 9 сентября с двухдневного фестиваля уличного кино. 10 сентября состоится чествование трудовых династий, стартует фестиваль гастрономии и музыки MyFest, пройдёт детский фестиваль «Волшебная страна» и праздник воздушных змеев, перед горожанами и гостями столицы выступят флайбордисты.

Ключевые мероприятия состоятся 11 сентября, праздничные акции состоятся во всех районах города. В афише — выступление государственных оркестров, кавер-групп и финал конкурса «Весна на Заречной улице», знакомство с молодёжными культурами и концерт авторской песни.

Также состоятся фестиваль колокольного искусства, первый Поволжский конкурс музыкантов «Вслух», праздник от союза уличных театров и артистов. Запланирована большая выставочная программа: в частности, будет представлена выставка авиамоделистов, выставка работ молодых художников, выставка-ярмарка «День винограда» с чемпионатом по гигантским тыквам.

В Ульяновске соберутся представители российских креативных городов ЮНЕСКО: ремесленники, рестораторы, литераторы из Санкт-Петербурга, Казани, Каргополя и Ульяновска. Праздничные мероприятия завершатся фейерверком на площади Ленина.

Напомним, на фестивале уличного кино 9 — 10 сентября будут представлены конкурсная и внеконкурсная программы. Зрители смогут посмотреть девять фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске в рамках празднования Дня города планируют представить самую большую тыкву. Её вес превысит 300 кг.

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