Лондон, 7 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. С помощью антироссийских санкций президенту РФ Владимиру Путину удалось поставить страны Запада на колени. Об этом 7 сентября написал Джейкоб Пол в своей статье для британского издания Daily Express.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил автор статьи, западные политики высказывают недовольство санкциями против России, так как они стали причиной дефицита энергоносителей и резкого роста цен на них.

«На колени!» Путин радостно потирает руки, когда Европейский союз умоляет отменить санкции», — говорится в публикации.

Помимо этого, Пол указал, что ранее лидер итальянской правой партии Lega Nord Маттео Сальвини предложил Евросоюзу отменить ограничения в энергетической сфере, потому что после них произошло увеличение счетов за электроэнергию. При этом Сальвини пояснил, что такое решение наносит ущерб странам Европы, и особенно Италии, сильно зависящей от энергоносителей.

В то же время автор публикации подчеркнул, что в сложившейся ситуации доходы Москвы существенно увеличились.

«Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях», — заключил Пол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России снижается уровень инфляции, который в западных странах, наоборот, растёт.