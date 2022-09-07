Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В то время как в России инфляция сокращается, на Западе она растёт. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она где-то сейчас 14% с небольшим. Но тенденция, в отличие от западных стран, на снижение. Там на подъём инфляция, у нас — на снижение», — заявил Путин.

«Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%, а, по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года, мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели 5-6%, а кто-то говорит и 4%», — указал он.

В то же время в Германии инфляция составляет 7,9%, в Бельгии — 9,9%, в Голландии — 12%, в Литве — 20,8%.