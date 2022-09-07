Москва, 7 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ежегодно гриппом и ОРВИ переболевают 10% населения планеты. Такие данные приводит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Med-instrukcia.ru Грипп

При заболевании гриппом возникают серьёзные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, среди осложнений после гриппа — синуситы, бронхиты, отиты и др.

Наиболее эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация, но она не даёт 100% защиты. Вместе с тем, она защищает от тяжёлого течения заболевания и его осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий эпидемический сезон по гриппу пройдёт достаточно напряжённо, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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