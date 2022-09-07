Анна Царькова, 7 сентября 2022, 10:36 — REGNUM Жителей Швейцарии могут оштрафовать, а также лишить свободы сроком до трех лет за превышение температуры в батареях отопления в их домах выше +19 градусов по Цельсию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Швейцарии Маркус Спурндли.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890
Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Превышение температуры в батареях отопления выше указанного значения будет нарушением директивы правительства страны об экономии энергоресурсов. Вместе с тем не сообщается, каким образом в Швейцарии собираются контролировать температуру в домах жителей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не без сарказма предположили, что в тюрьме будет теплее. В целом людей несколько удивило то, что в Швейцарии собираются экономить энергоресурсы таким образом. Были и те, кто предположил, что в Швейцарии участятся случаи доносов на соседей, которые будут нарушать рекомендации правительства.

«И это — в Швейцарии…» — задумался Коля Б.

«Хорошо поддерживают [киевский режим], рад за них!» — пишет «Сципион».

«Как что-то плохое. Вот когда дойдёт до доносов: «мои соседи едят каждый день», вот тогда будет интереснее», — с сарказмом отметил «Книжное, понятно что».

«Слишком чистый сосед, повод позвонить в полицию…» — иронизирует Елена.

«Настучи на неэкономного соседа и получи скидку на оплату ЖКХ!» — смеется Алексей Z Е.

«А как они собираются это контролировать? Будут специально обученные люди, которые будут ходить по домам и проверять температуру?» — не понимает Ingvarr.

«Гномики уже не т.е. Променять нейтралитет на холодрыгу зимой это как заплатить таксисту за проезд, а самому не поехать», — написал Рустам.

«Боюсь даже спросить, а тюрьму будут отапливать? А то может там и перезимовать?» — с сарказмом отреагировала Светлана Ч.

Жорж Стайн. Зимний день на Женевском озере
Жорж Стайн. Зимний день на Женевском озере

«Кажется Оруэлла пора переписывать. До такого маразма даже он не додумался. Надо расширять и углублять!» — написал Алексей Е.

«А у нас ватники, интересно, ещё шьются? Можно было бы им вместо газа [продавать] — разлетаться на ура будут, знаменитые бренды и рядом не стояли», — смеется Дмитрий В.

«Из сказанного можно сделать вывод, что полиция может «нагнуть» любого (если ей захочется) без суда и следствия при условии, что поступит приказ. И эта ерунда просто прямым текстом выдаётся для местного населения. Как там европейская свобода и демократия, не сломалась ещё?» — с сарказмом поинтересовался Grim.

«Раньше: украл, выпил — в тюрьму! Теперь… Погрелся — в тюрьму! Европа! Цивилизованный мир!» — смеется «С».

«Новости из успешной Европы просто шокируют», — отреагировал 79 893.

«Отлично! В тюрьме и согреются, и покушают, и даже, может быть, душ примут. Швейцария, вперед!» — пошутила Olga O.

«Давайте развивать туризм под названием: приезжай, отогрейся, постирай, отмойся», — с юмором добавил 51 154.

«И они ещё говорят, что поездки в Европу для граждан России — это привилегия. Это в Россию приехать погреться зимой для них будет привилегия…» — пишет Светлана.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)
Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

«Нам не надо им визы перекрывать, мы ещё на туризме можем немало заработать под лозунгами «хочешь пожить в тепле, чистоте и сытости — вэлком ту Раша!» — иронизирует Светлана К.

«Ладно, взрослые люди согреются как-нибудь… А дети маленькие? С ними как быть? Новорождённых нельзя при такой температуре держать! И про этот момент вообще никто не упоминает», — отметила Елена Ч.

«Что ещё раз доказывает, что всё развитие и благополучие Европы держалось на дешёвых энергоресурсах из СССР, а сегодня — из РФ. Благодаря этому и цена была адекватной на бирже на газ. Но теперь-то посмотрим, как они переживут эту зиму», — написал Bravo India.

«В тюрьме теплее! Новый лозунг для жителей Швейцарии!» — с юмором подытожил Максим.

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