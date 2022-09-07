7 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что жителей Швейцарии могут оштрафовать, а также лишить свободы сроком до трех лет за превышение температуры в батареях отопления в их домах выше +19 градусов по Цельсию.

Анна Царькова, , 10:36 — REGNUM Жителей Швейцарии могут оштрафовать, а также лишить свободы сроком до трех лет за превышение температуры в батареях отопления в их домах выше +19 градусов по Цельсию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Швейцарии Маркус Спурндли.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Превышение температуры в батареях отопления выше указанного значения будет нарушением директивы правительства страны об экономии энергоресурсов. Вместе с тем не сообщается, каким образом в Швейцарии собираются контролировать температуру в домах жителей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не без сарказма предположили, что в тюрьме будет теплее. В целом людей несколько удивило то, что в Швейцарии собираются экономить энергоресурсы таким образом. Были и те, кто предположил, что в Швейцарии участятся случаи доносов на соседей, которые будут нарушать рекомендации правительства.

«И это — в Швейцарии…» — задумался Коля Б.

«Хорошо поддерживают [киевский режим], рад за них!» — пишет «Сципион».

«Как что-то плохое. Вот когда дойдёт до доносов: «мои соседи едят каждый день», вот тогда будет интереснее», — с сарказмом отметил «Книжное, понятно что».

«Слишком чистый сосед, повод позвонить в полицию…» — иронизирует Елена.

«Настучи на неэкономного соседа и получи скидку на оплату ЖКХ!» — смеется Алексей Z Е.

«А как они собираются это контролировать? Будут специально обученные люди, которые будут ходить по домам и проверять температуру?» — не понимает Ingvarr.

«Гномики уже не т.е. Променять нейтралитет на холодрыгу зимой — это как заплатить таксисту за проезд, а самому не поехать», — написал Рустам.

«Боюсь даже спросить, а тюрьму будут отапливать? А то может там и перезимовать?» — с сарказмом отреагировала Светлана Ч.

Жорж Стайн. Зимний день на Женевском озере

«Кажется Оруэлла пора переписывать. До такого маразма даже он не додумался. Надо расширять и углублять!» — написал Алексей Е.

«А у нас ватники, интересно, ещё шьются? Можно было бы им вместо газа [продавать] — разлетаться на ура будут, знаменитые бренды и рядом не стояли», — смеется Дмитрий В.

«Из сказанного можно сделать вывод, что полиция может «нагнуть» любого (если ей захочется) без суда и следствия при условии, что поступит приказ. И эта ерунда просто прямым текстом выдаётся для местного населения. Как там европейская свобода и демократия, не сломалась ещё?» — с сарказмом поинтересовался Grim.

«Раньше: украл, выпил — в тюрьму! Теперь… Погрелся — в тюрьму! Европа! Цивилизованный мир!» — смеется «С».

«Новости из успешной Европы просто шокируют», — отреагировал 79 893.

«Отлично! В тюрьме и согреются, и покушают, и даже, может быть, душ примут. Швейцария, вперед!» — пошутила Olga O.

«Давайте развивать туризм под названием: приезжай, отогрейся, постирай, отмойся», — с юмором добавил 51 154.

«И они ещё говорят, что поездки в Европу для граждан России — это привилегия. Это в Россию приехать погреться зимой для них будет привилегия…» — пишет Светлана.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

«Нам не надо им визы перекрывать, мы ещё на туризме можем немало заработать под лозунгами «хочешь пожить в тепле, чистоте и сытости — вэлком ту Раша!» — иронизирует Светлана К.

«Ладно, взрослые люди согреются как-нибудь… А дети маленькие? С ними как быть? Новорождённых нельзя при такой температуре держать! И про этот момент вообще никто не упоминает», — отметила Елена Ч.

«Что ещё раз доказывает, что всё развитие и благополучие Европы держалось на дешёвых энергоресурсах из СССР, а сегодня — из РФ. Благодаря этому и цена была адекватной на бирже на газ. Но теперь-то посмотрим, как они переживут эту зиму», — написал Bravo India.

«В тюрьме теплее! Новый лозунг для жителей Швейцарии!» — с юмором подытожил Максим.

Читайте также: «Талоны на еду не за горами!» — Энергокризис: в Британии введут ограничения