Лондон, , 10:22 — REGNUM Кредиты на «много миллиардов» запросила у крупнейших британских банков компания Centrica — ведущий поставщик газа и электроэнергии в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в финансовом секторе.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многомиллиардные кредиты» потребовались Centrica из-за энергетического кризиса. Средства нужны для повышения ликвидности в условиях чрезвычайной нестабильности энергетических рынков.

«Сокращение Россией поставок газа в Европу привело к резкому росту оптовых цен и сумм, вносимых в качестве залога на торговых биржах», — рассказали источники газеты.

Эксперты полагают, что обращение Centrica за финансированием окажет давление на Лиз Трасс, избранную премьер-министром Великобритании. Ситуация с поставщиком энергии говорит о том, кто энергетическому сектору страны требуется экстренная помощь.

Трасс, отмечает издание, намерена 8 сентября выступить с заявлением об энергетической политике нового правительства.

Цена на газ в Европе поднялась 5 сентября на 30% и превысила $2850 за 1 тыс. кубометров. Как сообщало ИА REGNUM, цены на энергоноситель выросли на фоне прекращения поставок по газопроводу «Северный поток».

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