Рязань, 7 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Режим ЧС, введённый на территории Рязанской области из-за природных пожаров, могут снять в ближайшее время. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков. Ситуацию с лесными пожарами осудили на заседании правительства 6 сентября.

62.mchs.gov.ru Машина спасателей МЧС на месте пожара в Рязанской области

Как отмечалось, открытого горения не наблюдается, пожар полностью локализован на всей площади.

«Предложил профильным ведомствам проанализировать текущую противопожарную обстановку и перспективы снятия режима ЧС. Отдельная задача — работа по приведению в порядок инфраструктуры населённых пунктов, находившихся в опасной зоне», — уточнил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели продолжают проливку водой отдельных участков.