Рязанские власти готовятся снять режим ЧС
Рязань, 7 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Режим ЧС, введённый на территории Рязанской области из-за природных пожаров, могут снять в ближайшее время. Об этом в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков. Ситуацию с лесными пожарами осудили на заседании правительства 6 сентября.
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Машина спасателей МЧС на месте пожара в Рязанской области
Как отмечалось, открытого горения не наблюдается, пожар полностью локализован на всей площади.
«Предложил профильным ведомствам проанализировать текущую противопожарную обстановку и перспективы снятия режима ЧС. Отдельная задача — работа по приведению в порядок инфраструктуры населённых пунктов, находившихся в опасной зоне», — уточнил врио губернатора.
Как сообщало ИА REGNUM, спасатели продолжают проливку водой отдельных участков.