Калуга, 7 сентября 2022, 10:17 — REGNUM В подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 6 сентября прибыл очередной гуманитарный груз из Калужской области. В его составе учебники и пособия для школьников города, написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Книги Донбассу» калужане укомплектовали для отправки в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 9725 учебников. Одновременно в Первомайске ведётся работа по ремонту зданий школ, восстановлению образовательной инфраструктуры.
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