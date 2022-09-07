Калуга, , 10:17 — REGNUM В подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 6 сентября прибыл очередной гуманитарный груз из Калужской области. В его составе учебники и пособия для школьников города, написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Калужане полностью обеспечили учебниками школьников луганского Первомайска Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«В рамках акции «Книги Донбассу» Калужская область отправила подшефному городу около 10 000 книг. И сейчас школы Первомайска полностью обеспечены учебной литературой», — отметил Владсилав Шапша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Книги Донбассу» калужане укомплектовали для отправки в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 9725 учебников. Одновременно в Первомайске ведётся работа по ремонту зданий школ, восстановлению образовательной инфраструктуры.

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