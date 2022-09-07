Уфа, 7 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Останки участника Великой Отечественной войны Васильева Михаила Васильевича захоронили в деревне Калиновка Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба администрации Ермекеевского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Сообщается, что останки двух советских воинов были найдены во время поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области активистами поисковых отрядов «Курган» и «Вечность» (г. Нелидово).

Отмечается, что личность бойцов были установлены при помощи солдатских медальонов.

«Одним из найденных бойцов был рядовой 18-го кавалерийского полка 24-й кавалерийской дивизии Михаил Васильевич Васильев 1901 года рождения из деревни Елань-Чишма Ермекеевского района Башкирии», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что до войны он трудился в колхозе, совместно с супругой Евгенией Васильевой воспитывал пятерых детей. Ушел на фронт в 1941 году. С 4 августа 1942 года числился погибшим, при этом точное место гибели родным не было известно.

«Михаил Васильевич заслужил быть похороненным на родной земле, откуда однажды ушёл сражаться за Родину, куда мечтал вернуться с Победой. Сегодня он обретёт вечный покой рядом со своей супругой, а все мы обретем память. Он исполнил свой воинский долг, а мы, предавая земле останки, исполняем наш гражданский, нравственный долг, долг наследников Великой Победы», — приводит пресс-служба слова главы администрации районаИльшата Райманова.

Сообщается, что ранее 2240 ермекеевцев считались пропавшими без вести. Судьба 135 участников Великой Отечественной войны была установлена благодаря работе краеведов в ходе проекта «Вспомним всех поименно» по поиску без вести пропавших солдат. Имена трех солдат из небытия вернули поисковые отряды. В результате неизвестными остаются судьбы ещё 2102 жителей Ермекеевского района, пропавших без вести на полях сражений Великой Отечественной войны.