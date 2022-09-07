Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии будет продан частному инвестору до конца 2022 года. Он станет пилотным проектом, на котором будет отработан механизм передачи построенного за бюджетные средства курорта в частные руки. Об этом на полях Восточного экономического форума 6 сентября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» «Архыз» зимой

«Внедряем новую модель взаимодействия государства и бизнеса — это продажа со 100%-ной отсрочкой стратегическому инвестору территории с готовой инфраструктурой, построенной за счет бюджетных средств. Пилотный пример есть — ОЭЗ «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике», — цитирует министра ТАСС.

По словам Решетникова, частный инвестор будет определен на основании конкурсной процедуры. В настоящее время идет подготовка к проведению конкурса. Якорный инвестор, победивший в нем, будет продолжать развивать инфраструктуру, в том числе гостиничную и горнолыжную.

Напомним, курорт «Архыз» начал работать в 2014 году, за это время он вышел на самоокупаемость. Число туристов, посещающих курорт, достигнув порядка 700 тысяч человек, растет ежегодно на 10−15%.