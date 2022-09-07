Москва, , 10:09 — REGNUM В России необходимо запустить федеральную программу для формирования сегмента арендного жилья и создать особые экономические условия для компаний, реализующих такие проекты, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Колешев (ЛДПР).

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, вопрос улучшения жилищных условий граждан остается актуальным и требует новых подходов. Он пояснил, что за последние два года цены на первичном рынке жилья выросли на 50% и на 25% — на вторичном.

«Одновременно снижался и уровень доходов. Многим стала недоступна ипотека: льготная ставка — 7%, а средняя по рынку — и вовсе 14%. Люди, которые планировали покупку квартиры в этом году, отказались от своей мечты. Но жить же где-то надо. Обычно в такой ситуации выручает съемное жилье. С ним сейчас тоже много проблем, поэтому необходимо создавать цивилизованный рынок арендного жилья», — отметил Кошелев в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что собственниками арендных домов могут быть как государство, так и бизнес, и для бизнеса этот сегмент станет новой нишей развития или позволит сократить срок реализации площадей в новых проектах.

«Есть города, где в новостройках пустуют до 40% квартир. На мой взгляд, необходим запуск федеральной программы для формирования сегмента арендного жилья. Но для компаний, реализующих такие проекты, надо создать особые экономические условия и обеспечить меры поддержки», — пояснил он.

Так, Кошелев предлагает обнулить налог на имущество и налог на прибыль, освободить компании от земельного налога или арендной платы за землю, субсидировать процентные ставки по кредитам для бизнеса на 5 лет.

Кроме того, депутата считает необходимым компенсировать 25% капитальных вложений после сдачи дома в эксплуатацию и компенсировать затраты на подключение к инженерным сетям.

«Эти льготы должны быть прямо прописаны в законодательстве, а не отданы на откуп местным властям», — уверен парламентарий.

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